Cette faillite de l'équipage-phare du Toyota Gazoo Racing faisait les affaires du clan Hyundai. Aussitôt les malheurs d'Ogier officialisés, Esapekka Lappi levait le pied pour laisser passer son capitaine Thierry Neuville. Toujours dans le Top 3 cet après-midi et auteur de deux scratches, le Saint-Vithois a parfaitement géré cette fin de journée sur l'île sarde.

"C'est une bonne nouvelle mais malheureusement dommage pour Seb", explique TN. "Heureusement qu'ils vont bien car dans ces conditions, c'est facile de sortir. L'objectif était de maintenir la pression et évidemment on a bien géré ça donc on peut être satisfaits".

"Je suis soulagé d'être à l'arrivée", ajoute-t-il. "C'était une journée difficile, mais les sensations s'améliorent de plus en plus dans la voiture. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui, c'est important, mais ce n'est pas toujours parfait et nous pouvons encore nous améliorer. Demain est une journée courte mais délicate. Nous devons faire une fin de rallye intelligente et essayer de ramener le doublé pour l'équipe".

Au classement général, Neuville possède désormais 36,4 secondes d'avance sur Lappi. Les Hyundai sont dans une ligue à part puisque Kalle Rovanpera (Toyota), 3e, est à 1:50.7 de la tête. Elfyn Evans (Toyota) et Dani Sordo (Hyundai) sont totalement décrochés, à plus de 5 minutes.

Après la boucle de samedi matin : Trois scratchs pour Neuville, toujours 3e, Ogier prend le large sur Lappi en tête

Thierry Neuville (Hyundai), auteur de trois scratchs en quatre spéciales, occupe toujours la troisième place du rallye de Sardaigne, 6e manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la boucle au programme samedi matin. Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a pris la tête aux dépens du Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai).

Une boucle de quatre spéciales attendait les pilotes samedi matin. Au départ, Lappi devançait Ogier d'un dixième de seconde. Les deux hommes se sont échangés leurs positions durant les trois premières spéciales du jour.

Neuville commençait la journée en signant deux scratchs consécutifs, sur la 8e spéciale Coiluna-Loelle (16,28 km) et sur la 9e Su Filigosu (19,57 km).

Ogier frappait alors un grand coup dans l'ES 10, Erula-Tula (21,92 km): le Français devançait l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) de 4.9 et reléguait Lappi à 13 secondes, s'emparant de la tête du classement. Cinquième, Neuville concédait 14.5.

Le Saint-Vithois se montrait à nouveau le plus rapide lors de la dernière spéciale de la matinée, à Tempio Pausania (9,04 km).

Au classement, Ogier devance Lappi de 18.2 et Neuville de 24.7. Le leader du championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä, est quatrième à 1:03.5.

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui a connu des soucis durant la matinée, est cinquième à 3:57.2. L'Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford) a abandonné après la 9e spéciale en raison de problèmes électriques après le passage d'un gué. La même boucle sera répétée dans l'après-midi.

Au championnat, Rovanperä (98 points) est en tête avec 17 points d'avance sur Tänak. Ogier, qui n'est engagé que dans un programme partiel cette saison, est troisième avec 69 points, comme Evans. Neuville suit avec 68 unités. (Belga)