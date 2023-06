Alonso prêt à mater l’arène de Barcelone dix ans après sa dernière victoire : “J’espère apercevoir beaucoup de vert dans les tribunes”

En rejoignant l’écurie britannique, Alonso a fait une affaire en or en disposant d’une voiture à nouveau compétitive, mais il a également retrouvé une certaine popularité alors qu’on le trouvait encore particulièrement agaçant quand il était chez McLaren. Plus d’un rêve de voir le père Fernand mettre fin à la série de victoires du clan Red Bull. Alors, quoi de mieux que de faire ça sur ses terres ? “J’ai hâte de voir tous les Espagnols et les fans d’Aston Martin venir en force pour soutenir notre équipe, commente Alonso. J’espère apercevoir beaucoup de vert dans les tribunes ce week-end. La prochaine étape est la première marche du podium. Pour cela, nous devons optimiser chaque partie de notre week-end et capitaliser sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Mais je ne suis pas obsédé par cela et nous profiterons de chaque instant.”

La chaleur en alliée des verts ?

Pour la petite histoire, Alonso est le seul pilote du plateau à avoir déjà couru sur l’ancienne configuration du circuit de Barcelone, à savoir sans l’immonde chicane précédant la courbe finale. Comme ce fut le cas jusqu’en 2006, les F1 passeront la dernière partie du circuit à toute berzingue. Avec les chaleurs attendues, on pourrait s’attendre à une forte dégradation. Or, la gestion des pneumatiques est justement le point fort de l’Aston Martin AMR23 ! “Nous pouvons nous attendre à un mélange de stratégies en raison de la forte dégradation des pneus, poursuit Fernando. Il sera intéressant de courir à Barcelone à nouveau sans chicane à la fin du tour, et j’espère que cela créera plus d’opportunités de dépassement.”

En cas de victoire d’Alonso dimanche, l’allégresse sera immense dans les tribunes. Et pas uniquement auprès des fans espagnols.