Max Verstappen remporte le GP de Monaco avec la pluie en invitée, six sur six pour Red Bull

La situation reste stable, le double champion du monde néerlandais maintenant sa position en tête avec 9 secondes d’avance. Au 31e tour, Super Max dépasse même son coéquipier Sergio Pérez, le Mexicain étant parti à la dernière place et ayant fait arrêt dès le premier tour pour mettre des gommes dures.

La pluie fait glisser la piste

Au 52e tour, la pluie s’invite à l’événement. Les conditions se compliquent, les voitures se mettant à glisser sur la piste. Les différents pilotes passent sur des pneus intermédiaires, à l’exception de Magnussen et Pérez en maxi-pluie. Verstappen profite de deux passages consécutifs d’Alonso au stand pour augmenter son avance à un peu plus d’une vingtaine de secondes. Après un accident à l’épingle au 55e tour, Lance Stroll est contraint à l’abandon. Kevin Magnusson déclare lui forfait à 3 tours de la fin de course.

Sans suspense, Verstappen passe la ligne d’arrivée du 78e tour. Le double champion du monde a été impressionnant et termine avec 27 secondes d’avance sur Fernando Alonso, lui aussi auteur d’une très belle course. Esteban Ocon complète le podium, le troisième de sa carrière, et est élu driver of the day. Lewis Hamilton, quatrième réalise de son côté le tour le plus rapide.

Quatrième victoire pour Verstappen cette année, la seconde victoire pour lui Monaco après 2021. Red Bull est décidément inarrêtable en cette saison 2023 et signe une sixième victoire en six GP.

Le classement :

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Mercedes)

3. Esteban Ocon (Alpine)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. George Russell (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12. Nyck de Vries (AlphaTauri)

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14. Alex Albon (Williams)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Nico Hülkenberg (Haas)

18. Logan Sargeant (Williams)

Abandons :

Kevin Magnussen (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)