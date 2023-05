En tête dès la première spéciale, Maxime Potty aura tout de même été accroché par Vincent Verschueren qui signait le meilleur temps et prenait la tête à l’issue de l’ES2 avant de sortir de la route dans l’ES5, l’arrière de sa Skoda finissant sa course contre un arbre.

Max n’avait pas attendu cet événement pour récupérer le leadership et se diriger vers une nouvelle victoire, sa quatrième au classement absolu en six courses et surtout sa deuxième en Cup après le TAC Rally. Du coup, le Hamoirien possède déjà le score maximum en Cup et augmente d’autant plus considérablement son avance au championnat absolu que Bastien Rouard, victime d’un bris de courroie de direction assistée et d’alternateur sur sa Hyundai, n’a pu préserver le premier accessit et a dû se contenter du 6e rang.

Parti prudemment, Jos Verstappen a augmenté le rythme progressivement. Auteur de quatre meilleurs temps (pour cinq au vainqueur), l’ex-pilote de F1 et papa de Max a décroché le premier accessit aux commandes de sa Skoda, à 14 secondes du vainqueur. Le meilleur résultat de la seconde carrière du Néerlandais, lauréat haut la main en Masters.

Cinq fois le plus rapide, Niels Reynvoet complète le podium (à 18.3) devant les deux pilotes en apprentissage de la Rally2, Charles Munster (Hyundai) et John Wartique (C3). Dixième au classement général, Franky Boulat remporte la BMW M – Cup et le classement deux roues motrices.