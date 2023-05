En l’absence de son dernier adversaire déjà pour le titre belge, Cédric Cherain, le jeune Hamoirien part favori ce samedi du côté de Bocholt. Sur un parcours très spécifique composé à 25% de chemins de terre très glissante, qui à part lui-même ou la mécanique peut l’empêcher de scorer un maximum ?

Peut-on assister sur les trois boucles de cinq spéciales (Goolder, Brueghel, Steenberg, Gerdingen et Veldhoven), soit 143 km à parcourir entre 8h et 20h, à une surprise ? C’est toujours possible même si le rythme de l’incontestable leader du championnat est très élevé.

L’ancien champion de Belgique Vincent Verschueren et le papa du champion du monde de F1, Jos Verstappen, pour son retour sur nos spéciales nationales depuis le Condroz (il s’est imposé au rallysprint Monteberg il y a quelques semaines avec notre compatriote Renaud Jamoul) aimeraient monter au moins sur le podium au volant de leur Skoda. Ce sera aussi l’objectif de la Hyundai de Bastien Rouard et de la Citroën C3 de Niels Reynvoet, Charles Munster (sur la seconde i20 du Junior Team BMA) et John Wartique (C3) poursuivant leur apprentissage de la Rally2 et visant plutôt un top 5.

Gunther Moonens fera le show et le succès en RGT et deux roues motrices, tandis que Tom Boonen peut clairement revendiquer un top 10 (sur 88 voitures au départ) pour sa deuxième participation en Skoda Fabia Rally 2. Tout comme son équipier et voisin Erwin Mombaerts, le géant du cyclisme roulera sur ses terres.