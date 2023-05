Rallye du Portugal: Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe se voient infliger une amende de 10.000 euros

Neuville et Wydaeghe étaient en lice pour un podium au Portugal lorsqu'ils ont subi un problème technique, dimanche matin. À la fin de chaque spéciale, le copilote est tenu de faire signer un carnet de pointage, ce qui n'a pas été le cas après la 17e spéciale. Un rapport a été rédigé en conséquence, et Neuville et Wydaeghe ont ensuite dû s'expliquer.