Moto2: le Namurois Barry Baltus, 7e au GP de France au Mans, signe son meilleur résultat en carrière

À la suite d'un accident qui a impliqué trois pilotes les Espagnols Aron Canet, Albert Arenas et Manuel Gonzalez, dès le 3e tour, le drapeau rouge a arrêté l'épreuve. Comme le veut le règlement en cas d'interruption dans les trois premiers tours, la course est relancée après une nouvelle procédure de départ (en gardant la grille de départ originale) et pour une distance de deux tiers (14 tours).