Le trio de samedi matin était le même douze heures et sept spéciales plus tard.

Profitant d’une meilleure position de départ sur une route moins cassante se nettoyant clairement, Kalle Rovanpera a été l’homme de la journée, le Finlandais signant cinq meilleurs temps sur sept pour porter son avance sur la Hyundai de Dani Sordo à un peu moins d’une minute (57.5).

Autant écrire que, sauf incident ou accident, le sort de cette cinquième manche mondiale peu passionnante est scellé. Kalle Rovanpera est très bien parti pour remporter son premier succès de la saison, son premier depuis le jour où il a décroché son premier mondial en octobre dernier. Et par la même occasion, le Finlandais va reprendre la tête du championnat du monde.

”La journée s’est bien passée en effet, souriait le jeune Nordique. J’ai juste cassé mon interphone avant la dernière spéciale-show. Du coup, je n’entendais plus rien. Heureusement que ce n’est pas arrivé dans les forêts !”

Sordo en grande forme

Derrière, les trois Hyundai ont été au coude à coude tout au long de ce samedi. Profitant d’une meilleure position sur la route, Dani Sordo, auteur de deux meilleurs temps dont celui devant la foule de Lousada, a réussi à conserver un avantage de onze secondes sur un Thierry Neuville dont le pilotage semblait moins engagé que de coutume. A quoi bon, il est vrai, prendre tous les risques quand on doit absolument terminer, que le leader est hors de portée et que le premier accessit lui sera logiquement offert par Dani Sordo si besoin. Même s’il pourrait très bien aller le chercher lui-même ce dimanche lorsqu’il partira juste devant l’Espagnol. Mais ce serait peut-être en usant un peu trop ses pneus et donc au détriment de points dans la Power Stage. Il va donc falloir discuter tactique ce soir au sein de l’écurie de Cyril Abiteboul. Inutile de s’entre-déchirer alors qu'Ott Tanak, cinquième après l’abandon de Pierre-Louis Loubet dès ce matin (roue arrachée sur une pierre hors-trajectoire), pointe à plus d’une minute après avoir encore connu de nouveaux soucis.

”Je n’ai pas opté pour la bonne stratégie de pneus lors de la boucle de l’après-midi et j’ai terminé avec des slicks sur la piste de rallycross, confiait Thierry. “L’objectif est clairement de terminer deuxième.”

Selon le résultat de la spéciale bonus, cela le remonterait au 2e ou 3e rang du Mondial.

En WRC2, Oliver Solberg, excellent sixième au classement général, possède toujours 34.8 d’avance sur Gus Greensmith, Andreas Mikkelsen complétant un podium 100 % Skoda devant la Citroën C3 de Yohan Rossel.

Reparti en Rally2, Grégoire Munster a mordu la poussière, au propre comme au figuré, en WRC2. Toujours dans une phase d’apprentissage, le jeune Belgo-luxembourgeois éprouve clairement des difficultés à retrouver le bon rythme après sa bévue de la première spéciale. On s’attendra à mieux de lui en Sardaigne.

Cinquante-cinq kilomètres restent au menu de l’ultime étape dominicale débutant à 8h05 chez nous dont la fameuse spéciale bonus de Fafe célèbre pour son gros jump juste avant l’arrivée.