GP de Miami (Libres 3): chassé-croisé entre Red Bull et Ferrari avant les qualifs

Le best of the rest est emmené par les pilotes Alpine qui sont cinquième et sixième. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont cinquième et sixième. Belle forme d'Alfa Romeo et Haas avec Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg respectivement septième et huitième. Le Finlandais et l'Allemand sont les derniers pilotes sous la seconde de retard. Alex Albon (Williams) et George Russell (Mercedes) complètent le Top 10.

On notera que Lewis Hamilton et les pilotes Aston Martin sont en retrait lors de cette séance. Le Britannique est treizième derrière Fernando Alonso tandis que Lance Stroll est quatorzième. Session difficile pour les McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris étant respectivement 18ème et 19ème. Du mieux pour les Oranges lors des qualifications qui débuteront ce soir à 22 heures ?