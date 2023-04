Le SSV (véhicule léger) piloté par Patrice Garrouste a été victime d'un accident impliquant un autre véhicule. Le petit véhicule a été touché sur le flanc droit. "Le pilote Patrice Garrouste a été transporté à l'hôpital pour soigner ses blessures", ont précisé les organisateurs.

"À 46 ans, Laurent était un copilote professionnel particulièrement apprécié dans ce monde où il s'était fait un nom et beaucoup d'amis", a indiqué l'organisation. "Son talent l'a emmené sur les plus grands rallyes du monde avec 15 participations au Dakar dont 2 victoires en T2. Que ce soit pour Toyota Auto Body où il était copilote officiel, ou de plus petits teams pour lesquels il aimait partager son expérience, Laurent était toujours prêt à s'impliquer autant pour l'aventure humaine que sportive."