Le Team Mazuin est prêt pour “son” rallye de Wallonie : “C’est un grand moment, cela offre des moments palpitants”

Thibaut et Kévin sont prêts. ©Amélie Hypersiel

Au volant de la Skoda Fabia

“C’est une voiture qui fonctionne bien et qui a déjà été championne de Belgique plusieurs fois, donc notre choix s’est porté sur celles-ci.”, ajoute-t-il. “On joue le classement, le match pilotes et voiture est important. Ici, c’est la deuxième course que l’on fait avec cette voiture-là, mais on essaye avec d’autres de temps en temps.”

Namurois, le jeune pilote vise le top cinq, sur un terrain connu : “Ce sont des routes que je connais, je vais passer devant chez mes parents, des amis, etc. C’est vraiment LA course à domicile pour moi et c’est important de bien rouler. Et c’est aussi un très beau rallye en Belgique. Je sais que c’est un rallye qui va très vite, avec des longues courbes, où on est toujours en quatre ou cinquième. C’est ça un peu le piège, de prendre trop de vitesse et de ne pas savoir s’arrêter. Il faut savoir doser.”

Ils rouleront à bord d'une Skoda verte et bleue ©Amelie Hypersiel

La voiture ouvreuse

Son père, Christophe Mazuin, sera lui à bord de la voiture ouvreuse avec Richard De Jesus, la première à prendre le départ : “C’est notre deuxième participation en tant que voiture ouvreuse. C’est-à-dire celle qui annonce et précède la course. Elle prévient le spectateur que le rallye a démarré. On ne cherche pas le chrono, mais on en a le rythme. On garde une certaine réserve. Par exemple, si on voit des gens mal placés, on peut ralentir. Il y a cet aspect sécuritaire primordial. C’est une fierté pour nous.”

Le binôme est fier de rouler en tant que voiture ouvreuse ©Amélie Hypersiel

Avec une petite dizaine de rallyes à leur palmarès ensemble, Christophe et Richard sont heureux de prendre le départ ce week-end : “Pour des passionnés comme nous, participer au rallye de Wallonie est un grand moment, cela offre des moments palpitants.”

Autre grand projet pour le binôme : le rallye du Condroz. “Avec la même voiture, les mêmes couleurs.”