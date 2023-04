Rallye de Croatie : Cyril Abiteboul revient sur les malheureuses circonstances du décès de Craig Breen

“La spéciale était mouillée et Craig a quitté la route à une allure modérée sans que l’on ait pu constater la moindre défaillance mécanique, a indiqué l’ex-patron du team Renault F1. Sa voiture est allée heurter une barrière en bois. Un rondin de bois est entré dans l’habitacle via la vitre latérale. La spéciale a de suite été neutralisée et les secours ont rapidement été sur place et ont transporté Craig vers le centre médical. Mais il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour lui. Selon toute vraisemblance, il a été tué sur le coup. ”

Nous participons au rallye car c'est ce qu'aurait voulu Craig.

Cyril Abiteboul est aussi revenu sur la décision de tout de même participer au rallye une semaine après le drame. “On en a discuté avec sa famille, son copilote, indemne et que nous aidons au mieux. Nous sommes tous arrivés à la conclusion que c’est ce qu’aurait voulu Craig avec son esprit de compétition et sa passion énorme pour le rallye. Nous avons donc décidé de lui rendre hommage en recouvrant nos deux Hyundai du drapeau irlandais dont il était si fier. ”

Le geste fair-play qui honore Toyota

La troisième voiture, la sienne, est présente dans le parc d’assistance où les fans peuvent signer un registre de condoléances qui sera remis aux parents de Craig dont le nom est affiché sur toutes les voitures participant au rallye. La FIA a fait savoir que le N°42 resterait le sien.

Pour ne pas bénéficier d’un avantage dans ces circonstances douloureuses, Toyota a sportivement fait savoir qu’elle ne nominerait ce week-end que les deux Yaris de Seb Ogier et Kalle Rovanpera pour le championnat constructeurs. Un geste fair-play qui les honore.

Le Rallye de Croatie démarrera jeudi soir par une cérémonie protocolaire lors de laquelle la grande famille du WRC respectera une minute de silence en mémoire de son membre parti trop tôt, fauché par une trop triste fatalité.