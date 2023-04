Thierry Neuville rend hommage à son équipier Craig Breen: "J'ai perdu un ami"

Équipier du pilote irlandais chez Hyundai, Thierry Neuville a réagi à l'accident. Le pilote belge a rendu un émouvant hommage sur ses réseaux sociaux. "C'est avec le cœur lourd que je publie ce message. Aujourd'hui, j'ai perdu un coéquipier, mais plus que tout, j'ai perdu un ami", commence le natif de Saint-Vith.

"Craig, ta passion pour le rallye était incommensurable, ta joie derrière le volant dépassait toutes les nôtres, tes commentaires émouvants en fin de course étaient d'un niveau inégalé. Tu as été le premier à apporter le thé anglais à Hyundai Motorsport, tu as fait durer nos débriefs pendant 3 heures et plus, nous avons eu des conversations interminables sur nos voitures de rallye privées".

"Tout cela restera gravé dans ma mémoire. Tu vas me manquer ! Repose en paix mon ami", conclut-il.

Equipier de Thierry Neuville, Breen a disputé son premier rallye en championnat du monde WRC en 2009 au Portugal. Il a pris part à 82 rallyes, montant neuf fois sur le podium, avec six deuxièmes et trois troisièmes places.