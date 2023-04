Jean Todt vole à la rescousse de la famille Schmacher : “Laissez-les tranquilles”

Moins de deux semaines après les déclarations d’Eddie Jordan qui expliquait que la femme de Michael Schumacher (Corinna) vivait cachée et ne sortait plus en soirée afin d’éviter les questions sur la santé de son mari, victime d’un accident de ski en 2013 et qui n’a plus été aperçu en public depuis, c’est au tour de Jean Todt de donner son soutien.