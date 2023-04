Si Gino Bux est toujours en vie aujourd’hui c’est sans doute grâce à son réflexe de tirer le frein-à-main alors qu’il filait tout droit vers un poteau après avoir déjanté, à la solidité des arceaux cages modernes des Rally2, mais aussi à son courage et aux personnes (dont Cédric Cherain) venues le soutenir alors qu’il souffrait le martyre, prisonnier dans son habitacle.

Gino, tout d’abord, comment vous sentez-vous aujourd’hui et quel est votre bilan exact de santé ?

”Je souffre beaucoup, je ne parviens pas à dormir même sous morphine. Je vais devoir rester au moins une semaine à l’hôpital de Dinant car j’ai des lésions pulmonaires et je n’arrive pas à respirer convenablement sans assistance. J’ai besoin d’oxygène. J’ai six côtes cassées. C’est douloureux et la convalescence sera longue, mais les vertèbres et la colonne n’ont par chance pas été touchées. Du coup, je n’ai pas dû subir d’opération. J’ai mal à la hanche, mais elle n’est pas fracturée. Au contraire de ma clavicule et de mon épaule. Mais c’est une belle cassure m’ont dit les médecins de sorte que cela devrait se ressouder assez facilement. Il va me falloir trois mois au minimum de revalidation, mais je sais que je ne garderai normalement aucune séquelle. A 30 cm près, j’aurais pu rester paralysé ou pire. J’estime donc avoir eu beaucoup de chance.”

Il va me falloir au moins trois mois de convalescence. Ma saison est terminée, mais je ne garderai aucune séquelle.

Vous souvenez-vous de l’accident ? Que s’est-il passé ?

”Oui très bien. J’avais apporté des changements de réglages et l’auto se comportait vraiment mieux qu’en début de rallye lors des dix premiers kilomètres. Puis soudainement, à la sortie d’un droite, alors qu’il n’y avait eu aucun signe avant-coureur, j’ai senti qu’il y avait un problème. Le virage suivant est arrivé très vite et l’auto n’a tout simplement pas voulu tourner. Il n’y avait rien à faire. Je pense avoir déjanté. Peut-être que j’avais été victime d’une crevaison lente. A 176 km/h aux datas, je me suis vu mourir. Je fonçais droit vers un pylône, j’ai tiré le frein-à-main pour ne pas le prendre de face et on a tapé le montant de ma porte. L’auto a tourné autour du poteau. Pendant les trente premières secondes, j’ai eu de plus en plus de mal à respirer. Je sentais la douleur monter. Je me sentais partir. Heureusement, des amis sont vite arrivés sur les lieux. Cédric Cherain a réussi à me tenir éveillé.”





Les secours ont visiblement mis beaucoup trop de temps à arriver. Votre commentaire là-dessus ?

”Quand j’irai mieux, je vais analyser les choses et essayer de comprendre pourquoi il a fallu une heure quart aux pompiers pour arriver sur les lieux de l’accident et quasi deux heures pour me sortir de l’auto. On prend beaucoup de risques en rallye en se disant que si quelque chose se passe, les secours seront vite présents. Cela n’a pas été le cas. Le médecin qui m’a fait une perfusion ne pouvait pas faire grand-chose malgré toute sa bonne volonté. Si j’avais eu une hémorragie interne ou quelque chose de plus grave, cela aurait été dramatique. Il a fallu découper tout le toit et l’avant de l’auto pour me sortir assis dans mon baquet. Voyant que mon pronostic vital n’était pas engagé, les secouristes ont il est vrai pris le temps qu’il fallait pour ne pas risquer d’aggraver mes blessures.”

Vous avez ensuite eu pas mal de marques de sympathie de toute la communauté du rallye.

”C’est vrai et je voudrais remercier ici toutes les personnes qui m’ont aidé sur place ou ont pris de mes nouvelles, m’ont envoyé des messages. Cédric, Jourdan, Adrian, Stéphane Lefèbvre, mais aussi les membres de l’équipe Sarrazin, les spectateurs. Tout le monde a été aux petits soins avec moi. Je n’oublierai jamais.”

Cloué sur son lit d'hôpital, Gino Bux garde malgré tout le sourire: "Je fais des blagues..." ©Gino Bux

Comment va votre moral aujourd’hui ?

”Le moral est intact. Même si je souffre beaucoup, je souris toujours, je fais des blagues.”

Votre saison est-elle terminée ?

“Oui c’est clair. Dans ma tête c’est fini pour 2023. Mais je reviendrai. J’ai envie de regoûter à ce que j’ai vu avec le team Sarrazin. J’avais un excellent feeling avec l’auto. Je gagnerai des rallyes avec eux. Où et quand je ne sais pas encore, mais je n’ai pas envie de rester sur un échec. Vous pouvez faire passer le message.”