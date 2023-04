Gino Bux, le miraculé du Rallye des Ardennes

Heureusement, Gino est un dur à cuire et un éternel optimiste. Si son entourage déplore l’arrivée interminable des pompiers pour venir à son secours, il a donné des nouvelles rassurantes depuis son lit d’hôpital.

"Comme vous avez pu l’entendre et le voir, nous sommes sortis violemment de la route lors de la SS7, commente Gino, qui a été évacué conscient de sa voiture. Nous avons été victimes d’une crevaison avant un virage abordé en fond de 5e à presque 180 km/h, et heurté un pylône malheureusement en plein dans ma portière. Je tiens à vous rassurer, Anthony (NdlR : son copilote) va bien et heureusement indemne. Pour ma part, la désincarcération fut longue et douloureuse mais j’ai pu être pris en charge par les services de secours et l’hôpital de Dinant. Résultat des courses, six côtes cassées, clavicule également et contusions pulmonaires. Je vais rester ici en attendant de voir comment la douleur vertébrale évolue, car c’est clairement la plus intense, avec celle de la hanche gauche. Nous en saurons plus bientôt, mais une chose est sûre : le moral et le sourire sont là et intacts."

Prompt rétablissement à Gino, qu’on espère revoir très vite sur un rallye cette année.