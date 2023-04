Barry Baltus 19e du Grand Prix d'Argentine Moto2

La victoire s'est jouée entre l'Italien Tony Arbolino, l'Espagnol Alonso Lopez (Kalex Beta Tools SpeedUp) et le Britannique Jake Dixon (Kalex Solunion Aspar Team). Arbolino s'est imposé après avoir pris le meilleur sur Lopez à trois tours de l'arrivée et en profite pour prendre la tête du championnat. Dixon a terminé sur la plus petite marche du podium.

La troisième course de la saison aura lieu le 16 avril à Austin, aux États-Unis.