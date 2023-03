Moto2: Barry Baltus 12e du Grand Prix d'ouverture au Portugal

Sur un rythme intéressant en première moitié de course (22 tours), Baltus a longtemps tenu en 10e position avant de lâcher prise dans les derniers tours et finir à la 12e place finale et entame donc la saison avec 4 points. Il en avait marqué 30 en 2022, terminant à la 21e place du classement général.

La lutte pour la gagne s'est jouée entre les Espagnols Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) et Aron Canet (Kalex Pons Wegow Los40). Longtemps premier, Acosta s'est échappé dans les derniers tours pour remporter le premier Grand Prix Moto2 de la saison, son troisième succès en carrière.