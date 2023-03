Moto2: Barry Baltus 15e des qualifications pour le GP d'ouverture au Portugal

Le Tchèque Filip Salac (Kalex) a décroché la pole en 1:42.323 pour 1:43.271 à Barry Baltus. Vingt-neuf pilotes sont au départ.

Dans l'anti-chambre de la catégorie reine, Barry Baltus poursuit son aventure au sein de l'équipe Fieten Olie Racing GP avec une moto dotée d'un nouveau châssis Kalex 2023. Il avait terminé 21e l'an dernier avec 30 points finissant dans le top 10 à deux reprises sur les neuf courses achevées pour 14 départs. Il espère faire mieux sortant confiant des deux tests d'avant-saison à Jerez et Portimao

En MotoGP, l'Espagnol Marc Marquez partira dimanche en pole. Le sextuple champion du monde en catégorie reine, qui s'élancera également en tête du sprint samedi -un nouveau format de course inauguré cette saison-, a devancé le champion du monde sortant, l'Italien Francesco Bagnaia, et son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac).

Marquez, 30 ans, s'est en outre offert le record du tour du circuit et décroche à Portimao la 64e pole de sa carrière, marquée ces dernières années par des pépins de santé qui l'ont empêché de rivaliser pour le titre.

Disputés chaque veille de Grand Prix, les sprints représentent l'équivalent, en distance, de la moitié de la course principale le dimanche et offrent aussi jusqu'à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des 25 points attribués le lendemain au vainqueur du GP.