"La femme de Michael Schumacher vit comme en prison depuis 10 ans”, pour garder l’état de santé du pilote secret

L'accident de ski qui a plongé Michael Schumacher dans le coma a été filmé par la caméra qui équipait son casque, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête, tandis que son épouse demandait aux médias de laisser travailler les médecins et de respecter la tranquillité de la famille.

Et selon Eddie Jordan, ancien pilote et propriétaire de l’écurie à son nom qui avait lancé la légende allemande dans le grand bain de la plus grande discipline du sport moteur, les interrogations autour de l’état de santé de “Schum” cause de gros problèmes à sa famille, et en particulier pour la femme du sportif, Corinna. “C’est une situation horrible pour Corrina et Mick, souligne Eddie Jordan. Cela fait pratiquement dix ans, depuis l’accident, que Corinna ne va plus à aucun souper, aucune fête, pour éviter que quelqu’un lui demande dans quel état de santé se trouve Michael Schumacher. Elle vit comme en prison.”