BRC : Max Potty, sérieux candidat au titre belge

Sa deuxième place à six dixièmes de la victoire au Haspengouw n’était donc pas liée à la spécificité du parcours ou au fait que ses rivaux découvraient une nouvelle monture. En s’imposant à Vresse-sur-Semois ce samedi, dix secondes devant Cédric Cherain et plus de 40 devant Adrian Fernémont, Maxime Potty a décroché son premier succès absolu tout en étant à nouveau le meilleur performer de l’épreuve. Cette fois, avec 50 points sur 50 en deux courses, impossible d’encore cacher ses ambitions de couronne nationale. D’autant que le pilote de la Citroën C3 PH Sport ne manque pas de budgets et a déjà affirmé qu’il disputerait, s’il le faut, les treize rallyes de la saison. Ne cherchez pas plus loin le nouveau favori du BRC. “Il a bien progressé et va très vite,” confirme son premier dauphin Cherain. “Je suis curieux de voir comment il se comportera sur des terrains plus spécifiques comme au TAC Rally.” Là où il avait perdu son premier podium suite à une touchette dans la dernière spéciale l’an dernier. Pas de doute, Cédric Cherain, Adrian Fernémont et Gino Bux (abandon sur sortie de route ce week-end) ne s’attendaient vraiment pas à ce scénario. Comme dans le roman de Dumas et les rallyes belges des années 80, les trois mousquetaires sont bel et bien quatre.