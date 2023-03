Rallye du Mexique: Thierry Neuville 5e à mi-journée vendredi, Tänäk privé de turbo

Le pilote belge, 5e à 23.2 secondes, n'a pas vraiment profité notamment des ennuis de l'Estonien Ott Tanak, dont le turbo du moteur de sa Ford Puma est cassé depuis le tronçon inaugural de la journée, l'obligeant à rouler au ralenti. Temps perdu: plus de douze minutes et bien loin au classement général.

Thierry Neuville était tracassé lui par un manque de traction dans l'ES3, la première de la journée, surpris ensuite "par une bosse sur une portion très rapide et je pensais qu'on allait sortir de la route" concluant "ce n'est pas une bonne matinée pour nous, on a perdu l'hybride et on a souffert dans les montées."

Le Japonais Takamota Katsuta (Toyota) est sorti de la route dans l'ES5 versant dans le fossé, contraint à l'abandon pour la journée.

Dans l'ES3, le Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma), avec Nicolas Gilsoul comme copilote (direction cassée) et le Grec Jourdan Serderidis avec Fréderic Miclotte (Ford Puma) étaient aussi contraints à l'abandon.

Les trois mêmes spéciales, El Chocolate (31,45 km), Ortega (15,61 km) et Las Minas (13,61 km) à 2800 mètres d'altitude, seront répétées vendredi avant deux super-spéciales: Las Dunas (3,84 km) et ses routes de carrière ainsi que Distrito León Mx Rock & Rally (2,83 km) sur de l'asphalte et des pavés.