Le septuple champion du monde n'a fini que cinquième lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.

"Si Lewis veut gagner un autre championnat, il doit s'assurer qu'il a la voiture", a déclaré Wolff, vendredi à Djeddah. "Et si nous ne pouvons pas démontrer que nous sommes capables de lui donner une voiture dans les deux prochaines années, alors il devra regarder ailleurs. Je ne pense pas qu'il le fasse à ce stade, mais je ne me pourrai pas me plaindre si cela se produit dans un an ou deux."

"Lewis est à un stade de sa carrière où nous nous faisons confiance, nous avons formé un lien solide et nous n'avons aucune raison de douter l'un de l'autre, même si nous traversons une période difficile."

À Bahreïn, Hamilton a accusé Mercedes de l'avoir ignoré dans le développement de la voiture de cette saison. "Si je regarde une course qui ne se déroule pas bien, je dirai aussi : 'Je ne suis pas satisfait de la façon dont la voiture a été développée'. Ce n'est pas grave. Nous portons notre cœur au bord des lèvres et il arrive que vous disiez des choses qui sont traduites de manière controversée ou polarisante mais qui, au sein de l'équipe, ne font jamais de vagues. Personne ne va prendre cela pour lui dans l'équipe", a encore précisé Toto Wolff.