GP d'Arabie saoudite: Max Verstappen devant Perez et Alonso aux premiers essais libres

L'Espagnol Fernando Alonso au volant d'une Aston Martin a signé le 3e temps de la séance à 698/1000e.

Les trois hommes avaient terminé dans cet ordre le premier GP de la saison à Barheïn le 5 mars.

La seconde Aston Martin, celle du Canadien Lance Stroll, a réussi le 4e chrono à 960/1000es. Les Mercedes occupent les 5e et 6e positions avec respectivement George Russell à 1.154 seconde et Lewis Hamilton à 1.170. La première Ferrari, celle de Carlos Sainz est 7e (à 1.307 seconde). Charles Leclerc n'est que 11e ( à 1.501) derrière l'Alpine de Pierre Gasly 8e (à 1.332), la Williams d'Alexander Albon 9e (à 1.413) et l'Alpha Tauri de Yuki Tsunoda 10e (à 1.493).

Une deuxième séance d'essais libres est prévue à 18h00, et une 3e samedi (14h30), avant les qualifications (18h00). Le Grand Prix est au programme de dimanche (18h00).

Le classement

1. Max Verstappen (P-B/Red Bull) 1:29.617 (18 tours)

2. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) 1:30.100 (20)

3. Fernando Alonso (Esp/Aston Martin-Mercedes) 1:30.315 (22)

4. Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1:30.577 (20)

5. George Russell (G-B/Mercedes) 1:30.771 (26)

6. Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1:30.787 (26)

7. Carlos Sainz Jr (Esp/Ferrari) 1:30.924 (23)

8. Pierre Gasly (Fra/Alpine-Renault) 1:30.949 (24)

9. Alexander Albon (Tai/Williams-Mercedes) 1:31.030 (23)

10. Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri-Red Bull) 1:31.110 (25)

11. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:31.118 (26)

12. Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault) 1:31.181 (22)

13. Nyck de Vries (P-B/AlphaTauri-Red Bull) 1:31.450 (29)

14. Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) 1:31.491 (24)

15. Nico Hülkenberg (All/Haas-Ferrari) 1:31.552 (22)

16. Kevin Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) 1:31.566 (23)

17. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:31.922 (26)

18. Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) 1:31.970 (25)

19. Zhou Guanyu (Chn/Alfa Romeo) 1:31.986 (22)

20. Lando Norris (G-B/McLaren-Mercedes) 1:32.149 (21)

Lewis Hamilton se sépare de sa coach personnelle

Lewis Hamilton a mis fin à son association avec sa coach personnelle Angela Cullen. Au cours des sept dernières années, la Néo-Zélandaise accompagnait le Britannique sur les circuits de Formule 1, en tant que physiothérapeute et assistante. Au cours de cette période, le Britannique de 38 ans a remporté quatre de ses sept titres mondiaux.

"Je suis devenu un athlète plus fort et une meilleure personne grâce à elle", a écrit Hamilton sur Instagram. "Angela m'a poussé au cours des sept dernières années à devenir une meilleure version de moi-même. Merci pour tout, 'Ang'."

"Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui que je me lance dans une nouvelle aventure", a déclaré de son côté Cullen, 48 ans, qui fut internationale de hockey..

La raison de la séparation, qui intervient 7 ans jour pour jour après le début de leur collaboration, n'est pas connue. Toto Wolff, le patron de Mercedes, a donné un indice. "Nous évoluons tous en tant que personnes, en tant qu'organisation. Et quand les choses ne fonctionnent plus, il faut être honnête et changer quelque chose".

Lewis Hamilton n'a pas remporté de Grand Prix la saison dernière une première dans sa carrière. Le contrat du britannique avec Mercedes s'achève à la fin de la saison.