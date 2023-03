F1 : au GP d'Arabie saoudite, Charles Leclerc (Ferrari) sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ

"Nous avons eu deux problèmes différents le dimanche", a expliqué le patron de Ferrari Frédéric Vasseur sur le site de la F1. "Le premier dimanche matin, pendant l'allumage, et le second pendant la course. Malheureusement, dans les deux cas, il s'agissait de l'unité de contrôle électronique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais connu dans le passé. J'espère qu'à présent, c'est sous contrôle, mais nous avons fait une analyse approfondie. Malheureusement, nous devons subir cette pénalité à Djeddah, car nous n'avons qu'un pool de deux boitiers de contrôle électronique pour la saison."

Vasseur souligne que Leclerc "est bien sûr motivé" malgré ce début de saison difficile. "Il est à fond avec l'équipe, il essaie d'obtenir le meilleur pour tout le monde. La sanction n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la fin de la saison."