La légende Fernando Alonso devient le deuxième pilote le plus âgé à monter sur le podium après sa troisième place au Grand Prix de Bahrain (vidéo)

Avec cette étonnante Aston Martin qui semble plus rapide que jamais, l’Espagnol s’est offert plusieurs somptueux dépassements pour devenir, à 41 ans et 219 jours, le deuxième plus vieux pilote à monter sur une des trois premières marches du podium lors d’un Grand Prix de Formule 1 sur ces 40 dernières années.

Ce record, détenu par Michael Schumacher (43 ans), semble en tout cas possible à aller chercher. Le double champion du Monde semble en effet avoir retrouvé une seconde jeunesse.