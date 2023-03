Max Verstappen remporte le premier GP de la saison à Bahreïn, Red Bull grand vainqueur du jour et Alonso sur le podium

Après l'extinction des feux, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), parti troisième, a pris un excellent départ pour s'emparer de la deuxième place de Sergio Pérez. Il a néanmoins été rattrapé par le Mexicain sur la piste, et a dû chasser les deux Red Bull jusqu'à un problème mécanique qui l'a forcé à abandonner au 41e tour.

La bataille pour le podium s'est alors jouée entre les Espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz. Le premier a d'abord dépassé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) en course dans une Aston Martin qui semble prête à jouer les premiers rôles avant de remporter son duel contre Sainz et de s'adjuger le 99e podium de sa carrière.

Hamilton a tenu sa 5e place malgré la pression imposée par l'autre Aston Martin pilotée par le Canadien Lance Stroll, qui a terminé 6e devant le coéquipier et compatriote d'Hamilton, George Russell. Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpine) et Alexander Albon (Williams) ont complété le top-10.

La deuxième manche de la saison aura lieu en Arabie saoudite, le 19 mars sur le circuit de Jeddah.