Carte interactive | Depuis 1950, les saisons de F1 de plus en plus longues et internationales

La saison 2023 de Formule 1, qui débute par le Grand Prix de Bahreïn ce dimanche 5 mars, comptera un nombre record de courses, 23. Initialement cantonné à l’Europe et aux États-Unis, le championnat automobile s’est progressivement internationalisé. Retour sur cette tendance en 9 étapes.