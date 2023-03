Quelles attentes peut-on avoir avant la reprise du championnat ?

On espère tous enfin une bagarre entre les 3 meilleures écuries : Red Bull, Mercedes et Ferrari, comme on l’attend depuis plusieurs années. Malheureusement, et les essais hivernaux du week-end dernier l’ont confirmé, Red Bull part favorite avec une très bonne voiture et un Max Verstappen plus affuté que jamais. Ferrari ne semble pas très loin, en comparaison avec Mercedes. L’écurie de Lewis Hamilton part de loin, pourra sans doute revenir fort dans la saison, mais il sera déjà trop tard. Red Bull semble donc déjà bien parti.

En 2022, le règlement technique avait été complètement chamboulé, y aura-t-il plus de stabilité cette année ?

Oui, il n’y a quasiment pas de changements comparé à l’année dernière. Quelques détails ont évolué, sur la hauteur de caisse ou sur la taille des pneus, mais ce sont des différences minimes avec le règlement de la saison passée. Les équipes ont donc pu travailler avec plus de certitudes.

À part Red Bull, quelles voitures se sont distinguées lors des essais hivernaux (qui ont eu lieu le week-end du 26 février au Bahreïn, ndlr) ?

Derrière Red Bull, on a donc Ferrari et Mercedes, puis Aston Martin, la bonne surprise, dont la voiture semble capable de très bonnes performances. Alpine n’est pas loin du tout. Derrière ces 4 là, on a peloton très resserré, très compact, dans lequel il est difficile de donner un pronostic. McLaren va sûrement être beaucoup plus en difficulté en ce début de saison. Ensuite, dans l’ordre, je pronostiquerais Alfa Romeo, Haas, Alpha Tauri et Williams, mais le niveau entre toutes ces écuries semble plus serré que jamais. Attention quand même, les essais hivernaux donnent des indications sur la saison à venir mais les pilotes ne roulent jamais dans les mêmes conditions qu’en course.

À propos de pilotes, quelles surprises attendre cette saison ?

Il n’y aura pas un pilote à observer plus que les autres, ils seront tous intéressants à regarder ! Verstappen, le champion en titre, devrait toujours être au top. Derrière, la relation entre les deux pilotes chez Ferrari sera cruciale. Je pense que la seule chance pour eux de battre Red Bull sera de désigner rapidement un numéro un entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. Leclerc semble être le leader naturel, il est très proche du nouveau directeur (Frédéric Vasseur, qui était déjà son directeur chez Sauber, ndlr) et c’est aussi le chouchou des fans de l’écurie italienne. Carlos Sainz ne peut pas se permettre d’être largué.

Et dans les autres équipes ?

Il faudra regarder à la relation entre Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, et le plus jeune George Russell, dans le cas où Mercedes joue la victoire, ce qui n’était pas le cas l’an dernier. On peut aussi se demander ce que seront les performances de Fernando Alonso, qui à 41 ans semblait encore très en forme lors des essais dans sa nouvelle Aston Martin. Le duo français Gasly-Ocon composé par Alpine est aussi très prometteur. Et puis il y a quand même 3 nouveaux pilotes : Nyck de Vries, Oscar Piastri et Logan Sargeant.

Parmi ces rookies, lequel attire votre attention ?

Indéniablement, je dirais Oscar Piastri, chez McLaren. C’est un jeune pilote australien (22 ans) qui a déjà été champion dans toutes les autres catégories et qui est très talentueux. Seul bémol pour lui : il n’a pas piloté du tout la saison dernière puisqu’il était pilote de réserve (chez Alpine, ndlr), ce qui peut être un sérieux désavantage pour lui.

Et sur la RTBF, des changements pour la saison à venir ?

Non, on repart sur les mêmes bases. Les audiences sont très bonnes : en télévision, la Formule 1 est le seul sport qui voit ses audiences monter. On aura toujours aussi l’émission Warm Up avant le départ de chaque Grand Prix, qui marche bien aussi auprès du public.