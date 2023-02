La joute hesbignonne faisant partie des six rallyes haut gradés du championnat, tous les favoris au titre ont répondu à l’appel.

Cette année, les trois principaux candidats pour la succession de Stéphane Lefèbvre, grand absent, pilotent trois montures différentes : la VW Polo ex-Vincent Verschueren pour Gino Bux (SXM), une Hyundai i20 de chez BMA pour Cédric Cherain et la Skoda Fabia d’Adrian Fernémont, désormais préparée par le Pieter Tsjoen Racing. Voilà qui promet une belle bagarre. Qui tirera le premier et sera le premier leader du championnat au terme de 12 spéciales (Walshouten, Gingelom, Boekout et Gelmen à parcourir trois fois) à disputer dès 8 h du matin ? Réponse samedi soir vers 20 h.

À moins que le Franco-Belge William Wagner venu s’entraîner pour sa campagne dans l’Hexagone ne mette tout le monde d’accord sur sa VW Polo Rally2 du team Sarrazin ?

Du côté des outsiders, si Chris Reynvoet (obligations familiales) et Jos Verstappen (malade ?) débuteront leur campagne plus tard, on pourra compter sur les Citroën C3 de Maxime Potty, du multiple vainqueur Kris Princen, ou de Cédric De Cecco, les Skoda d’Émile Breittmayer, de Marc Timmers (de retour avec Stéphane Prévot 33 ans plus tard) et de John Wartique ou encore les deux Hyundai de Charles Munster et Bastien Rouard.

Cette belle affiche sera complétée par quelques Porsche, des BMW en pagaille ou encore quelques très belles voitures Historic dont la Lancia Delta HF Integrale Martini de Tom Boonen qui a pris goût au rallye.

Enfin, une quinzaine d’amateurs seront à nouveau opposés dans le 2DW Trophy.

Pour bien profiter du spectacle et ne pas risquer de gâcher la fête, on ne saurait que vous recommander de respecter les consignes de sécurité.