Ott Tanak refait gagner Ford

C’était son défi. Celui de M-Sport aussi. Avec Ford et Red Bull, ils ont cassé leur tirelire, quitte à ne plus pouvoir se payer Sébastien Loeb, pour s’offrir les services d’Ott Tanak. Et se donner les moyens de faire gagner à nouveau la Puma. Objectif atteint dès le deuxième rallye de la saison. Grâce à une bonne préparation (un petit rallye le week-end précédent pour se mettre dans le rythme), une bonne position de départ vendredi (4e) et surtout une course régulière, exempte de la moindre faute, du moindre pépin mécanique (contrairement à la voiture de Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul, en panne à 2 km de l’arrivée et obligée de finir en mode électrique), l’Estonien a fait coup double. Il a décroché son 18e succès mondial, le premier d’une Ford depuis plus d’un an (Loeb au Monte-Carlo), et pris la tête du Championnat du monde. Tout cela en ne signant qu’un seul meilleur temps dans la 7e spéciale. C’est ce qui s’appelle une parfaite gestion. Félicitations à lui et son copilote Martin Jarveoja. Il reste certes du travail en matière de performances, mais ce qui est pris…