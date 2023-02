Dévoiler sans rien montrer : le néant des présentations F1

On en vient à regretter l’époque pas si lointaine où toutes les écuries sans exception présentaient de véritables nouveaux châssis lors d’événements fastueux. On parle encore avec des trémolos dans la voix de la spectaculaire présentation de McLaren en 1997 où les Spice Girls et Jamiroquai sont venus pousser la chansonnette. Si le glamour n’est pas mort comme l’atteste le show d’AlphaTauri à mi-chemin entre F1 et Fashion Week, on doit désormais prendre notre mal en patience pour voir une véritable nouvelle F1.

À l’exception d’Alfa Romeo, toutes les écuries ont présenté jusqu’à présent des monoplaces de la saison écoulée vêtues de la livrée pour la saison à venir. Ce qui est paradoxal et surtout préjudiciable pour les événements en question qui n’en sont plus réellement en conséquence. Certaines écuries ont joué cartes sur table tandis que d’autres, comme Red Bull, ont dupé crânement les spectateurs.

Le mal de notre époque

Alors, certes, nous sommes en 2023 et l’objectif est de faire parler de soi en permanence. Pour être positifs, on pourrait dire qu’une telle pratique permet aux écuries de réaliser une première opération de communication vis-à-vis de leurs partenaires tout en permettant à leurs ingénieurs de mettre la dernière main à leur bébé d’ici les essais hivernaux. Mais en procédant de la sorte, on vide l’événement principal de sa substance et surtout de sa signification.

Le lancement d’une nouvelle F1 n’est ainsi plus le grand moment tant attendu. Il faut désormais attendre le premier shakedown et quelques jours via des photos volées ou des clichés officiels cachant les trouvailles techniques les plus importantes pour connaître le look des monoplaces de cette année. Alors, pourquoi frustrer les fans et les différents observateurs ? Une nouvelle livrée est un os à ronger bien maigre. Personne n’en disconviendra. Pourquoi ne pas assumer et présenter une nouvelle F1 la veille des essais hivernaux à Barcelone ou Sakhir, comme cela s’est souvent fait jadis ?

Heureusement, tous les teams ne sont pas à blâmer. Cette semaine, les cinq restants devraient tous nous montrer d’emblée leur nouvelle création. Et cela commence par McLaren et Aston Martin ce lundi soir.