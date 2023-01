WRC - Rallye de Monte-Carlo: Thierry Neuville débute sa saison avec 3e place à Monte-Carlo: "J'ai tout donné"

En remportant deux spéciales et en prenant deux points supplémentaires au classement des pilotes lors de la Powerstage, Neuville tire un bilan positif de ce premier rallye de la saison. "Même si nous aurions préféré être plus mêlés à la bataille pour la victoire, c'est tout de même un bon début de saison, surtout si on le compare à l'année dernière. Nous avons eu plus d'usure de pneus et avons manqué de vitesse pure. Même si nous prenions des risques, nous ne pouvions pas suivre les leaders. Et donc nous devions être intelligents, et nous l'avons été."