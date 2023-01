Après son podium en T3 au Dakar, Guillaume De Mévius rêve de se battre avec les grands

En bon compétiteur, le pilote G Rally avait des raisons légitimes de pester. "Je suis partagé à l’arrivée de ce Dakar, nous explique-t-il. Je suis satisfait de finir troisième en catégorie T3 et pour notre client sud-africain qui finit meilleur rookie. C’est un très bon résultat pour le team. En plus, notre parcours a été fort suivi depuis la Belgique. Ça fait plaisir à voir. Mais je suis également déçu d’avoir perdu la victoire après l’avoir tenue pendant longtemps. Il me faudra plusieurs jours pour digérer."

D’autant que la raison de ses ennuis est une pièce mécanique à 50 cents. "C’est effectivement une bête pièce standard qui a lâché, confirme-t-il. Elle n’était pas usée. On ne comprend toujours pas pourquoi elle a cassé. L’équipe n’est en tout cas nullement responsable."

Guillaume de Mevius et Francois Cazalet durant la 13e étape du Dakar en Arabie saoudite. ©BELGA_HANDOUT

Le buggy OT3 de Guillaume faisait office de David face aux impressionnants Goliath se battant pour la tête chez les autos. Cela n’a pas empêché ces petits buggys d’évoluer juste derrière les "grands", comme en témoigne le très beau top 15 absolu d’Austin Jones, vainqueur en T3 et longtemps némésis du fils de Grégoire.

de Mévius commente : "Les T3 ont fort évolué et leur légèreté est un réel atout. Comme il y a eu beaucoup de casse devant, ce n’est pas étonnant de voir Jones dans le top 15. Notre OT3 a bien évolué de son côté. Toutes les pièces ont été fiabilisées. Le team G Rally a bien bossé. La performance est clairement là mais nous devons encore gagner en confort. Nous sommes le dernier T3 qui n’a pas de pare-brise ! Je suis persuadé que notre petit buggy a un avenir et séduira d’autres pilotes."

Bientôt face à Al-Attiyah ?

Mais d’ici là, de Mévius sera peut-être passé chez les grands. Et gageons que le vainqueur 2023 Nasser Al-Attiyah, qui parrainait le team G Rally via le Qatar, filera sûrement un petit coup de pouce. "Mon objectif final est de courir en T1 et de me battre pour la victoire au général chez les autos. Plusieurs pilotes comme Peterhansel ou Sainz sont en fin de carrière. Il y a donc une nouvelle génération de pilotes qui attend son heure et j’espère en faire partie pour me battre tout devant."

Après avoir mangé du sable pendant deux semaines, Guillaume n’aura pas vraiment le temps de prendre des vacances. "Le repos va être très court parce que je serai à nouveau dans le désert dans deux semaines. On sera à Ha’il et Abou Dabi entre autres pour nos clients. D’ailleurs, hormis une camionnette, on a laissé tout le matériel sur place. Quant à moi, je ne connais pas encore la date de mon prochain rallye-raid. Mais je vais tâcher d’en faire un max."

Au moins un rallye?

Et le rallye tout court ? "Je ne cache pas que ça me manque, même si je ne regrette pas mon passage en rallye-raid. J’aimerais en faire au moins un en 2023. Cela avait failli être le cas l’an dernier."

À coup sûr, on n’a pas fini d’entendre Guillaume de Mévius cette année.