De nouvelles difficultés mécaniques pour Guillaume de Mévius, à une étape de la fin du Dakar 2023

Guillaume de Mévius avait l'air soulagé au moment de franchir la ligne d'arrivée de l'avant-dernière étape, lors de laquelle il a terminé à 18 minutes et 42 secondes du vainqueur du jour.

"C'était l'avant-dernière étape, mais certainement pas la plus facile de ce Dakar. Du début à la fin, du sable et des dunes", a commenté le Belge.

Outre les dunes et la visibilité parfois réduite, le pilote a rencontré le même problème mécanique que jeudi. Mais cette fois-ci, il y était familier. "À 30 kilomètres de l'arrivée, nous avons rencontré un problème. Je l'ai identifié immédiatement, je me suis arrêté et je n'ai pas hésité. La bobine et les bougies ont été remplacées tout de suite. Vingt minutes plus tard, nous étions de nouveau sur la route. La cause est vraiment un mystère pour moi. Je ne comprends pas. Dimanche, il nous reste encore une étape à franchir. Nous allons rester concentrés et nous voulons terminer sur le podium demain. Ce serait un beau résultat", a conclu Guillaume de Mévius.