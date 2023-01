Dakar 2023: Carlos Sainz doit finalement abandonner

"Malheureusement, dans l'accident d'aujourd'hui, la voiture a été sérieusement endommagée et ne peut pas être réparée", a écrit le triple vainqueur de l'épreuve, 60 ans, sur Twitter. "C'est avec regret que nous devons abandonner le Dakar, mais l'important est que rien de grave ne soit arrivé. Merci Lucas Cruz et Audi pour tout le travail et le dévouement."