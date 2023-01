Le texte est accompagné d’une photo touchante où l’on voit un père et son fils heureux.

L’état de santé de Michael Schumacher est toujours flou. En juillet, on apprenait que Corinna Schumacher et son mari allaient déménager. Selon le magazine allemand “Bunte”, le couple irait vivre en Espagne dans une villa à Majorque, non loin d’une propriété que le couple possédait déjà en 2017. Corinna Schumacher restait toutefois mystérieuse quant à l’état de santé de son mari.

Leur fils, Mick Schumacher est devenu pilote de réserve chez Mercedes pour cette saison 2023, après deux saisons chez Haas.