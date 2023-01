”C’est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé aujourd’hui dans un accident de motoneige. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il nous manquera incroyablement”, peut-on lire sur Instagram.

Ken Block, de son vrai nom Kenneth Paul Block, était un homme d’affaires et un pilote de rallye professionnel américain. Il était également un cascadeur réputé pour ses vidéos. Sa chaîne YouTube comptait près de 2 millions d’abonnés et de nombreuses vidéos dépassaient le million de vues.

