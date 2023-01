Ken Block : l’ovni-star aux mille et une vies

Le marchand de chaussures : Ce n’est pas grâce à ses exploits derrière le volant que Ken Block s’est fait un prénom. Il a d’abord trouvé une chaussure à son pied avec DC Shoes, célèbre marque de chaussures et de vêtements très appréciées des amateurs de sports extrêmes. Il est en effet un des quatre fondateurs de cette entreprise. « Je suis parti de rien », nous avait-il confié il y a quelques années. Fondée en 1994, elle sera revendue dix ans plus tard au géant Quiksilver pour la modique somme de 87 millions $ ! Une jolie culbute, en résumé.

Hors des sentiers battus : Bien que passionné, c’est seulement à la trentaine bien frappée que l’échalas au look de Sammy dans Scooby-Doo découvre la compétition via le championnat américain des rallyes dont le niveau est, il est vrai, assez moyen. « Tout a commencé en 2005 quand mon ami Travis Pastrana m’a invité à participer à quelques épreuves, d’abord pour le fun et pour me jauger. Je me suis rendu compte que je faisais mieux que me défendre et cela m’a encouragé à persévérer en prenant part à plus de rallyes »

Au cours de sa carrière, Block se produira notamment deux fois sur le Circuit de Mettet dans le cadre du World Rallycross. ©Creative Commons

Le phénomène gymkhana : Mais là où Ken Block va réellement devenir une star mondiale, c’est grâce à ses vidéos folles baptisées gymkhanas où il effectue un parcours rocambolesque bourré d’actions et de cascades dans des lieux à couper le souffle, le tout au volant de machines surpuissantes et même surréalistes comme un pick-up Ford équipé d’un moteur de… GT. « Je reste surpris du succès des gymkhanas. Dès le premier que j’ai fait avec la Subaru Crawford, tout s’est vite emballé et les sponsors m’ont encouragé à tourner d’autres vidéos. L’objectif est de repousser les limites de l’imaginable à chaque fois », nous avait-il raconté.

Face à Loeb et Neuville : Faisant mieux que se défendre aux USA, Block tente l’aventure en Mondial, face aux Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen et, plus tard, Thierry Neuville. Évidemment, la comparaison face aux ténors du rallye fait mal. C’est au Mexique en 2013 qu’il réalisera sa meilleure performance avec 7ème place finale. « Mais je commençais à me lasser du rallye. Au début, c’était bien mais il faut des années avant d’être dans le rythme des meilleurs, sans parler des reconnaissances interminables. La baisse du niveau en WRC avec le départ de Loeb notamment m’a convaincu de débrancher la prise »

La dernière apparition de Ken Block en WRC : le Rallye du Mexique 2020 sur une originale Ford Escort RS Cosworth. ©Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

See you in Mettet : En plus du rallye, le n°43 (son chiffre fétiche) s’était laissé convaincre par le rallycross. Courant essentiellement aux States, il ira jusqu’en World RX avec sa propre écurie baptisée Hoonigan qui alignera des Ford M-Sport. On le verra à deux reprises dans la campagne de Mettet qui accueille la manche belge ! Deux troisièmes places en Norvège en 2013 et à Hockenheim en 2016, face à des caïds comme Loeb, Solberg ou encore Ekström, seront ses meilleurs résultats.

Pilote d’usine : Grâce à sa notoriété, il va rapidement s’attirer les faveurs des grands constructeurs. D’abord associé à Subaru USA, il sera pendant longtemps lié officiellement à Ford avant de passer dans le camp Audi en 2021. De quoi faire pâlir plus d’un pilote.

Geek : De nombreux jeunes l’ont connu grâce aux jeux vidéos de course auto. Il a pris le relais de Colin McRae après le décès de ce dernier pour la franchise à succès Dirt avant de se lier épisodiquement à Forza, Need for Speed et plus récemment CSR Racing.

Ken le cathodique : La popularité de Block sur la toile lui a ouvert les portes de la télévision. Il fut ainsi un acteur récurrent de la légendaire émission Top Gear, offrant quelques cascades mémorables à cette série qui est un must chez les fans de sport auto.