”La dégradation des conditions météorologiques ne permettant plus à l’organisation de garantir dans les meilleures conditions la sécurité des concurrents, les équipages des catégories autos et camions seront arrêtés à hauteur du CP3 (km 377). Le classement du jour sera établi à partir des temps réalisés à ce point”, ont communiqué les organisateurs.

Au pointage officieux, c’est le Français Gerlain Chicherit (GCK) qui s’y était montré le plus rapide devant le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota), 2e à 26 secondes et l’Argentin Orlando Terranova 3e à 5:04. Le Français Stéphane Peterhansel (Audi) était passé en 4e position à 7:47. Leader au général, l’Espagnol Carlos Sainz (Audi) avait dû s’arrêter pour une réparation devant notamment changer une roue à l’avant et avait perdu une bonne heure dans l’aventure. Le Qatari Nasser Al Attiyah (Toyota) et le Français Sébastien Loeb, avec Fabian Lurquin (BRX Hunter) avaient aussi été en difficulté durant la spéciale.

Pour les motos, 42 pilotes ont rallié l’arrivée dont Jérôme Martiny (38e). Pour les autres, “les pilotes motos sont arrêtés à hauteur du CP 2 (km 335) et de CP3 (km 377). Les temps seront conservés pour les pilotes ayant atteint l’arrivée. Pour les autres, un calcul sera effectué pour chacun des pilotes en fonction de la moyenne réalisée sur la première partie de l’étape, afin de leur attribuer un chrono”, ont ajouté les responsables du rallye-raid.

Ce mercredi la 4e étape verra la caravane prendre le chemin des dunes de Ha’il sur un parcours de 573 km dont 452 de spéciale chronométrée. Cette 45e édition doit s’achever le 15 janvier à Dammam.