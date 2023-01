Dakar : Audi sort la tête de l’eau

Toujours est-il que les Audi marchent sur l’eau en bord de Mer rouge après un jour et demi de compétition. Après le prologue enlevé par le caméléon suédois Mattias Ekström, Carlos Sainz a enlevé la première vraie étape dans la caillasse longeant le grand bleu. Ce qui n’est guère une surprise, tant le Matador est remonté comme une pendule à l’idée de faire triompher Audi après avoir fait gagner le cousin Volkswagen plus de dix ans plus tôt. En retrait en début de spéciale, l’Espagnol a fait preuve de panache pour planter une première banderille sur ce Dakar 2023. "Tout s’est bien passé hormis une crevaison en début de spéciale et le fait que je me sois méfié par la suite des pierres", admet Sainz. "Le reste de la spéciale s’est déroulé sans encombre, la voiture a bien fonctionné. On verra quelle stratégie on va adopter pour la suite."

Mais Sainz devra se méfier d’un ailier qui pourrait rappeler pourquoi il est à l’aise dans toutes les disciplines. Mattias Ekström a visiblement compris le mode d’emploi du rallye-raid et il viendra assurément chatouiller son aîné au cours des prochains jours et se battre pour la victoire. Pour preuve, le Scandinave a longtemps mené la première étape avant de lâcher prise. Prometteur.

En attendant, la principale menace de Sainz est Sébastien Loeb qui, lui aussi, est dans l’expectative avant d’amorcer les étapes les plus coriaces de cette première semaine. "Globalement c’était une belle spéciale, avec au départ de grosses pierres tout de même, donc nous avons fait attention pour ne pas subir de crevaisons", indique le pilote de Fabian Lurquin, deuxième dimanche. "Donc j’ai roulé assez cool à ce moment-là, puis on a augmenté le rythme au fur et à mesure. On a dû perdre une petite minute en navigation, mais pas grand-chose, donc c’était une bonne spéciale pour nous. Mardi, nous serons deuxièmes sur la route, ce n’est pas forcément une très bonne position pour attaquer, mais on fera au mieux."

Côté belge, on notera par ailleurs la belle deuxième place en classe T3 de Guillaume de Mévius qui a, lui aussi, longtemps mené. À coup sûr, on pourrait voir plus d’un belge sur la plus haute marche du podium du Dakar dans deux semaines…