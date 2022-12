Dakar - Guillaume de Mevius : "Trouver le bon rythme pour le podium"

Comme l’an dernier, le fils cadet de Grégoire (le patriarche est annoncé aux Legend Boucles en Nissan Sunny GTI Gr. A) est engagé sur un des mini-buggies de la catégorie T3, riche d’une cinquantaine de participants.

Sa découverte de l’épreuve en janvier dernier avait été pour le moins contrariée… "J’ai d’abord dû trouver un remplaçant à Tom Colsoul, souffrant du Covid la veille du départ. Un Américain a débarqué le matin du prologue. Il me dictait les notes en anglais. Nous avons cassé la transmission et sommes arrivés hors délai dès la première étape. Ensuite, j’ai signé un scratch et un deuxième chrono en T3 avant d’être victime d’un accident et de devoir jeter le gant, l’arceau ayant été touché."

Depuis, pas mal de vent a balayé le sable d’Arabie saoudite… "En avril dernier, on a repris avec le G Rallye Team basé à Wavre le projet T3 d’Overdrive. On a bossé dur, surtout sur la fiabilité. On a participé avec mon nouveau copilote français, François Cazalet, à quelques Bajas, puis aux deux dernières manches de la Coupe du monde qu’on a gagnées, l’une avec mon équipier américain, l’autre moi-même en Andalousie."

Le but : voir l’arrivée

Les voilà donc mieux préparés pour cette deuxième tentative avec leur petit commando de quatorze personnes, les deux équipages compris. "Le principal hic, cette fois, est qu’on a appris il y a un mois et demi que Red Bull arrêtait son Junior Team. Il a donc fallu trouver des sponsors supplémentaires pour compléter le budget."

L’objectif prioritaire pour cette édition 2023 est clair : "Rallier l’arrivée, insiste de Mevius Jr. Si c’est le cas sans trop de soucis, on devrait pouvoir jouer le podium face aux favoris que sont Francisco Lopez, triple vainqueur, et Seth Quintero. La clé sera de trouver le bon rythme, ni trop rapide ni trop lent. On a parfois tendance à vouloir partir trop vite et si on décide d’assurer, on peut vite perdre beaucoup de temps. Le but est de rester dans les trois ou quatre premiers, d’éviter les fautes et les pièges, et de voir comment cela se passe devant."

Un bon résultat au Dakar sera en tout cas déterminant pour la suite de la Coupe du monde. "Elle ne comprend que cinq manches et le Dakar compte double avec cinq points bonus pour chaque scratch. Nous n’avons pas encore le budget suffisant pour tout faire. Démarrer par un bon Dakar nous aiderait. On va se concentrer là-dessus dans les deux prochaines semaines."

Pas question en tout cas pour l’instant de revenir aux rallyes modernes ni même historiques comme son frère Ghislain : "Non, je consacre tous mes budgets au raid. Guillaume, par contre, devrait faire son retour après quelques mois d’absence. Cela le démange. Pour l’instant, les Legend et le RAC historique sont au programme, mais on devrait aussi le revoir sur quelques manches du BRC. Je sais qu’il avait dans la tête d’acheter une nouvelle Skoda, mais elle n’est pas encore à l’atelier et honnêtement, je ne sais pas où cela en est."

Papa Greg, lui, continuera à se faire plaisir. Notamment en venant soutenir Guillaume sur le Dakar en milieu de première semaine. En espérant cette fois qu’il sera toujours en lice pour un podium…