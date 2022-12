Nicolas Gilsoul insiste sur l'importance du copilote : "Sans un bon équipier, un très bon pilote ne réussira pas à aller vite"

Voici une dizaine d’années, on se souvient que Daniel Elena, copilote émérite du nonuple champion du monde Sébastien Loeb, s’était battu pour que l’on rétablisse les noms des équipiers sur les vitres arrière des WRC. Et en aussi grands que celui de leur "chauffeur".

Le grand public connaît à peine le nom du nouveau champion du monde Kalle Rovanpera. Mais sauriez-vous nous dire comme cela qui est son navigateur ? Jonne Halttunen est pourtant aussi champion du monde. On n’oublie jamais la marque sur laquelle évoluent les rois du dérapage. Mais leur équipier est trop rarement cité, il faut bien l’avouer.

On a eu quelques grands équipiers en Belgique. Le plus connu est sans doute Stéphane Prévot (178 WRC au compteur), l’ancien équipier de Bruno Thiry également vu aux côtés de François Duval. Une grande gueule bien sympathique dont on vous recommande le livre "Sans détour" avec plein d’anecdotes croustillantes sur ce métier peu connu. Mais celui possédant le plus beau palmarès est sans aucun doute Nicolas Gilsoul, vainqueur à 13 reprises et cinq fois vice-champion du monde en 112 départs en WRC aux côtés de Thierry Neuville.

"Si je pratique un métier de l’ombre ? Très certainement", avoue-t-il. Comme les infirmières assistant les grands chirurgiens. "C’est le pilote le porte-drapeau, la voix de l’équipage. On est là pour s’assurer que tout fonctionne bien, on gère le côté administratif, la logistique, l’emploi du temps de notre pilote. Mais cela me convient très bien."

Des qualités à posséder

Un boulot débutant quelques semaines voire mois avant une épreuve lors de la publication de l’itinéraire. "On compare alors à celui des années précédentes pour voir ce qui est identique et ce qui ne l’est pas. On regarde les notes que l’on peut récupérer et on cherche des caméras embarquées des portions nouvelles éventuellement déjà empruntées lors de rallyes nationaux voire régionaux. On note les pièges. On se renseigne sur les endroits où il y a eu des sorties de routes…"

Les qualités requises pour être un bon copilote sont nombreuses : "Il faut être méticuleux, ordonné, calme, anticipatif, ponctuel. Et ne pas avoir peur en voiture est un plus, sourit Nicolas, qui sait que l’on parle en général plus des équipiers quand ils commettent une erreur que lorsqu’ils font correctement leur travail. On a moins droit à l’erreur. Si un pilote fait un tête-à-queue ou cale au départ, après trois spéciales c’est oublié et personne ne lui reprochera jamais. Mais si j’annonce une note en retard ou si l’on se trompe, on sera pointé du doigt et on en entendra longtemps parler. Mais cela fait partie du job. D’un autre côté, je ne peux pas rattraper une erreur de mon pilote. Mais l’inverse peut être le cas. Si je commets une petite faute, cela ne signifie pas automatiquement la sortie de route."

Un job ingrat donc et très physique. "Il faut s’entraîner régulièrement, se muscler le cou, le dos pour résister aux chocs encaissés lors des compressions, des jumps. Contrairement au pilote, on ne peut pas s’agripper au volant à la réception d’un saut ou à l’amorce d’un gros trou. On doit tenir fermement son carnet."

N’est-ce pas plus dangereux dès lors que pilote car, les yeux rivés dans les notes, on voit moins vite arriver le danger, le choc ? "Je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, on partage l’habitacle et les mêmes risques."

Il est pourtant prouvé qu’en perdition, un pilote va toujours plutôt éviter l’obstacle de son côté.

Des risques partagés donc, mais pas les salaires, sauf pour Gilles Panizzi qui donnait la moitié de sa paie à son équipier, son frère Hervé. Dans les autres cas, on parle plutôt de 10 à 15 % de la rémunération du pilote. Voire moins, des équipiers roulant en Mondial gratuitement voire pour 1 500 à 5 000 euros le week-end.

"J’ignore ce que gagnent les autres, même mon pilote. J’ai été choqué en lisant que Kevin De Bruyne était frustré par un salaire à deux chiffres en millions. Par rapport à ces sportifs-là, il est clair qu’on est sous-payés. Mais par rapport à un métier normal, je dirais que c’est correct pour faire au final ce que l’on aime."

Et la contribution au résultat, est-elle aussi équitable ? "Oui, pour moi c’est du cinquante-cinquante. On pratique deux métiers différents. Un bon pilote n’est pas nécessairement un bon équipier et vice-versa. Un super-copilote sans un super-pilote ne peut rien faire. Mais un très bon pilote sans bon équipier ne réussira pas à aller vite. Il faut que l’osmose soit parfaite, cela doit cliquer."

Même si on ne doit pas forcément être amis pour fonctionner ensemble. "C’est vrai. Julien Ingrassia et Sébastien Ogier ne se parlaient quasi-pas en dehors des spéciales. En liaison, en reconnaissances ou à l’hôtel. Julien se faisait souvent servir ses repas dans sa chambre. Et s’il descendait manger, il le faisait à une table différente de son pilote. De mon côté, je considère que si on ne doit pas nécessairement faire la fête ou partir en vacances ensemble, il faut un minimum de respect, de considération l’un envers l’autre."

La psychologie importante

Comme disait Renaud Jamoul, nouvel équipier de Jos Verstappen, à propos d’Adrien Fourmaux : "Je ne veux pas confier ma vie à un type qui n’en a rien à faire de moi."

"Personnellement, l’aspect humain me porte, reprend Nico. Il faut que je me sente à l’aise, qu’on partage nos émotions dans les bons comme les mauvais moments. On doit se dire bonjour et ne pas toujours attendre le coup de poignard dans le dos. De ce côté-là, je suis bien tombé avec Pierre-Louis, un garçon gentil, agréable, bienveillant."

Et puis il y a l’aspect psychologique. "Bien connaître les points forts et faibles de son pilote est important. Il faut sentir quand il faut le booster ou au contraire le freiner, le calmer quand il commence à surpiloter. J’ai l’habitude aussi de pas mal discuter lors des liaisons. D’encourager mon pilote ou de le rassurer. Je lis pas mal de bouquins de psychologie. Cela m’intéresse. J’aime aussi participer aux choix de pneus, donner mon avis aux ingénieurs car j’ai une bonne vision globale sur le rallye, le terrain. Avec Thierry, c’était souvent une décision que l’on prenait ensemble."

À quarante ans, Nicolas possède plus de trente ans d’expérience dans le siège de navigateur… "J’ai commencé à 7 ou 8 ans par des petits rallyes privés d’initiation organisés par l’écurie le Sanglier, le club d’Aywaille pour lequel travaillait mon père. À 12 ans, j’apprenais à lire les cartes militaires de la région. Nous n’avions pas assez d’argent pour rouler en karting ou en quad. Je devais me contenter d’une vieille mobylette. J’ai donc commencé par des épreuves de régularité avant de disputer mon premier Rallye Monte-Carlo historique en 2001. J’ai ensuite eu l’occasion très vite de monter à côté de Bruno Thiry. Et là j’ai compris que le pilotage n’était pas à ma portée. J’ai préféré continuer à développer mon talent d’homme de droite."

Une passion devenue un métier dans l’ombre des meilleurs. Bruno Thiry, Thierry Neuville, Gino Bux (avec qui il a décroché en 2022 le titre de champion de Belgique des copilotes) et maintenant le Corse Pierre-Louis Loubet pour un nouveau défi sur les treize épreuves du WRC dans le baquet d’une Ford Puma WRC1. "L’objectif est de remonter sur les podiums et de revivre une nouvelle belle aventure ensemble. En 2023, je passerai plus de temps avec Pierre-Louis qu’avec ma copine."

Dans l’ombre, Nico est prêt à aider son nouveau jeune pilote à faire sa place au soleil du WRC.