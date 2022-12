22 Belges au départ du Dakar 2023

Mercredi, la Toyota de Koen Wauters et Pascal Feryn et celle de Tom De Leeuw et Cédric Feryn ont été refusées lors du contrôle technique en raison d’un problème à l’arceau de sécurité. Dans la foulée, l’équipe a décidé de désengager la voiture du débutant Nicola Feryn et Kurt Keysers du Dakar Classic.