GP d'Abou Dhabi : Charles Leclerc et Ferrari vice-champions

Parti en pole, le désormais double champion du monde s’est promené comme trop souvent cette année pour aller décrocher son quinzième succès (le 35e de sa carrière), améliorant ainsi son record personnel. Pas question pour lui d’interférer dans le duel pour le titre de vice-champion entre son équipier et Charles Leclerc. Il était au-dessus de la mêlée et Red Bull ne lui a cette fois pas demandé directement de ralentir pour gêner la Ferrari et favoriser le retour de "Checo" à qui il aura manqué un ou deux tours. Même si en lui disant qu’il était quatre dixièmes plus rapide dans le secteur 2, son ingénieur lui a donné une information qui implicitement signifiait qu’il aurait pu jouer au bouchon sans risquer de perdre sa victoire. Mais cela n’aurait pas été très fair-play vis-à-vis de Leclerc. Ni bon pour sa cote de popularité qui a déjà souffert du non-respect de la consigne au Brésil, lequel n’aura finalement pas porté à conséquence puisque le Mexicain termine finalement à trois unités du Monégasque.

Leclerc: « J’ai roulé à 110% »

Le pilote Ferrari, mal parti, n’a pu suivre le rythme des Red Bull et surtout celle de Pérez en début de course: "Je savais que pour le battre aujourd’hui je devais opter pour une stratégie différente, expliquait Charles. J’ai donc décidé de gérer au mieux mes pneus. Je suis rentré six tours plus tard que lui pour chausser les pneus durs, que j’ai gardés jusqu’au bout, alors qu’il s’est arrêté une deuxième fois."

C’est Charles qui a pris le risque de rester en piste. "J’ai roulé à 110% d’un bout à l’autre pour terminer avec une bonne seconde d’avance sur Pérez. Cela a été chaud, souriait-il, dégoulinant. Je suis heureux avec ces titres de vice-champion pour l’équipe et moi. Mais je n’oublie pas toutes les erreurs qui ont été commises. On va travailler là-dessus, pour essayer de franchir la dernière marche en 2023."

Le "petit prince" de Ferrari pourra remercier son équipier Carlos Sainz (4e) de ne pas l’avoir attaqué après son arrêt, Lewis Hamilton (le pilote Mercedes a ensuite abandonné) d’avoir donné la monnaie de sa pièce 2021 à Pérez en lui résistant durant plusieurs virages, mais aussi Pierre Gasly, qui préférait sans doute voir son ami monégasque décrocher la deuxième place plutôt que celui qui l’a bloqué chez Red Bull.

Et peut-être également Max Verstappen, qui, même s’il a donné l’aspiration en qualifications à son équipier pour l’aider à se hisser en première ligne, préférait sans doute voir Charles deuxième. "La seule chose que Max peut faire pour t’aider, c’est d’empêcher Charles de venir dans son DRS", a-t-on dit à la radio au Sud-Américain. La bonne blague. On n’utilise visiblement pas les mêmes ruses chez Red Bull pour un titre de vice-champion que pour une couronne mondiale… Tant mieux pour le sport !