Sebastian Vettel fera ses adieux à la F1 ce dimanche : «Je dois ma réussite à ma femme Hanna»

En conférence de presse, le septuple champion a ajouté: "Je ne crois pas que tu pars définitivement. Tu reviendras. Les grands reviennent toujours."

Et Sebastian Vettel de lui répondre avec son habituel sens de l’humour : "Ok, on peut se voir après ? Dès que toi tu pars, tu me préviens et je veux bien reprendre ta place."

53 victoires au compteur

Celui que l’on surnommait "Baby Schumi" à son arrivée, vainqueur de son premier GP sous le déluge à Monza avec une modeste Toro Rosso après des débuts un an auparavant au volant d’une Sauber-BMW, disputera dimanche son 299 et dernier GP. Il aurait franchi la barre des 300 s’il n’avait dû déclarer forfait pour les deux premières courses de la saison, victime du Covid.

Vettel, c’est quatre titres mondiaux (seuls Fangio et Hamilton ont fait mieux) de 2010 à 2013 avec Red Bull, Mais aussi 53 victoires (dont 14 avec Ferrari où il a connu son équipier préféré, Kimi Raikkonen !), 57 poles et 122 podiums. Un palmarès et une aura extraordinaire qu’il dit humblement et amoureusement devoir à sa copine d’école devenue sa femme et mère de ses trois enfants : Hanna Prater, une ancienne étudiante en design industriel originaire comme lui d’Heppenheim. "Elle a toujours été ma force. La vie en F1 est très intense. C’est épuisant mentalement. Elle m’a gardé sain d’esprit, s’est occupée de moi et m’a donné tout le soutien nécessaire pour que je ne me sente pas seul et que je me sente aimé. Elle a toujours été à mes côtés durant les bons mais surtout les mauvais moments. Je pense qu’elle est la meilleure personne au monde et la meilleure avec qui je puisse être ! Je ne sais pas si je serais assez fort pour faire ce qu’elle a fait, passer ainsi au second plan."

Une magnifique déclaration du pilote Aston Martin, un chouette type tout simplement qui, après le feu d’artifice d’Abou Dhabi dimanche, retrouvera le calme et sa famille dans sa ferme en Suisse. "Je n’ai pas encore décidé de ce que je voulais faire après. Beaucoup de choses m’intéressent. J’aime par exemple le rallye, mais je sais que c’est compliqué. On verra bien. Je vais maintenant avoir le temps de souffler et de réfléchir."

Et son futur remplaçant chez les Verts, Fernando Alonso, de lui confier: "En 2018, quand j’ai quitté la F1 et McLaren, il était écrit 'à bientôt' sur mon aileron. Et non pas adieu."

Quand on voit sa hargne de lion et les magnifiques courses livrées depuis l’annonce de sa retraite fin d’année, on se dit que Seb Vettel pourrait effectivement bien revenir un jour en GP. Pourquoi pas dans trois ans avec l’arrivée du constructeur allemand Audi ?