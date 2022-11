L’Allemand Nico Hulkenberg remplacera Mick Schumacher chez Haas en 2023

La durée de son contrat n’a pas été précisée.

Ancien pilote Renault (2017-2019) mais aussi Williams, Sauber ou encore Force India, Hulkenberg, 35 ans, n’a plus assuré de rôle de pilote à plein-temps en depuis son départ de Renault fin 2019.

Il compte comme meilleur classement au championnat une 7e place, en 2018, et détient également le record du plus grand nombre de départs en Formule 1 sans podium. Il a réussi une pole en carrière (au Brésil en 2010 avec Williams) et deux meilleurs tours en course (à Singapour en 2012 avec Force India et en Chine en 2016 avec Force India). Il a aussi passé 43 tours en tête

Devenu en 2020 pilote de réserve pour Racing Point, il effectue il effectue trois remplacements pour cause de Covid-19 terminant 7e au GP du 70e anniversaire et 8e au GP de l’Eifel. Il occupe aussi ce rôle pour Aston Martin à partir de 2021. L’Allemand a notamment remplacé en début de cette saison son compatriote Sebastian Vettel, touché également par le Covid-19, lors des deux premiers GP à Bahreïn et en Arabie Saoudite.

"L’expérience et les connaissances que Nico apporte à l’équipe sont évidentes – avec près de 200 départs en Formule 1 – et une réputation d’excellent pilote en qualifications, mais aussi solide et fiable", a assuré Guenther Steiner, directeur de Haas.

Sa titularisation chez Haas complète la grille de départ de la saison prochaine en F1, à condition que l’Américain Logan Sargeant, attendu chez Williams, obtienne sa Super Licence nécessaire pour piloter en F1.

Quant à Mick Schumacher, fils de la légende Michael Schumacher, il perd son baquet chez Haas deux ans seulement après son arrivée dans la catégorie reine du sport auto, faute de résultats mais également en raison de ses trop nombreux accidents.

A l’aube de la dernière manche de la saison disputée, le pilote de 23 ans pointe à la 16e place au classement général des pilotes (12 pts), derrière son coéquipier Magnussen, 13e (25 pts).