« Ça ne me coûte que cinq secondes, lui la victoire » la déclaration très limite de Verstappen après son accrochage avec Hamilton

Si le septuple champion du Monde a réussi à terminer en deuxième position malgré une voiture endommagée, le récent double tenant au titre à la couronne mondiale a terminé en sixième position.

Mais finalement, c’est bien en après course que tout a explosé. Max Verstappen a fait une déclaration plutôt surprenante. "L’accident lui a coûté la victoire, moi seulement 5 secondes. Si tu ne me laisses pas d’espace alors on va juste entrer en collision. Si vous me demandez si je le referais ? Absolument."

Ambiance...