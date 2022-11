Le feu chez Hyundai

Son auto s’est calcinée en quelques minutes. Il ne restait plus qu’une carcasse de laquelle il sera difficile de tirer les causes de cette lourde perte pour le constructeur au terme d’une saison difficile même si, jusqu’ici, Tanak a remporté trois courses et Neuville une. Et même si l’un d’eux sera sacré vice-champion dimanche.

Quel avenir après 2025 ?

Tout n’est donc pas à brûler. Mais, il a manqué partout un petit quelque chose à Hyundai afin de rivaliser pour les titres avec Toyota. De la fiabilité de la performance et parfois de la stratégie.

Depuis le Monte-Carlo et l’éviction du rigolo Adamo, l’excellent et gentil ingénieur français Julien Moncet a été nommé "team député intérimaire". Honnêtement, il n’a pas fait du mauvais boulot vu les circonstances, mais n’a pas réussi à s’imposer en chef. Ni à trouver les bons arguments pour que Tanak ne claque pas la porte. Solberg, lui, a été remercié. À quoi bon miser sur un jeune quand on n’a plus a priori une vision à long terme dans la discipline ? Fin de son bail avec le WRC en 2025, Hyundai pourrait se tourner vers le circuit. Le Mans, voire la F1. Car le WRC actuel coûte trop cher pour le peu de retombées dont il bénéficie. Le Rally2 pourrait être la solution d’avenir, maintenant que Toyota pourrait aussi y être présent. Mais cela, c’est une autre histoire…

Neuville, lui, n’a pas d’autre choix que de rester. Les noms de ses équipiers seront annoncés la semaine prochaine. En même temps que celui de Moncet qui a avoué jeudi à un collègue de DirtFish : "Je ne sais pas si on se reverra encore beaucoup l’an prochain."

Lappi devrait être confirmé comme remplaçant à temps plein de Tanak. Sordo a été confirmé à mi-temps par… Neuville. Il reste donc un baquet pour six ou sept rallyes à pourvoir pour Suninen, le décevant Breen (il s’est encore crashé vendredi), Mikkelsen voire Paddon ou Meeke.

Ce sera de toute manière encore plus léger que Toyota. D’autant plus si Tanak retourne au sein de l’écurie où il a été titré il y a trois ans…