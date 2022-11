Stéphane Lefèbvre avant le Rallye du Condroz: "J'ai changé de philosophie, je roule d'abord pour le plaisir"

Stéphane, vous avez déjà fêté votre titre à l’issue de votre sixième succès en autant de courses chez nous à l’arrivée de l’East Belgian ?

Non, en réalité, même si la couronne tombera officiellement samedi matin, on va attendre le Spa Rallye, la dernière épreuve de la saison organisée par mon équipe DG Sport, pour fêter cela tous ensemble.

Vous ne comptez donc pas uniquement vous présenter au départ du Condroz pour satisfaire au règlement et tresser les lauriers. Vous allez bien disputer le rallye ?

Bien sûr. J’ai gagné les trois dernières éditions et mon objectif est de signer ce week-end la passe de quatre.

Et remporter ainsi votre septième rallye belge consécutif. Quelle domination !

Si l’on prend les résultats bruts, oui en effet, on peut avoir l’impression que j’ai écrasé le championnat, mais cela n’a pas été le cas. J’ai dû me battre. Les écarts ont parfois été très serrés comme au dernier EBR avec Adrian Fernémont.

Qui peut espérer vous battre à Huy ?

Adrian s’il est en grande forme. Du côté de Saint-Vith, il n’est pas passé loin. J’ai vraiment dû me surpasser dans la dernière boucle pour reprendre la tête. J’ai aussi eu mes petits soucis sur la saison. Au South Belgian, j’étais malade et j’ai été victime de coupures de boîte. À l’East Belgian, j’ai cassé le différentiel arrière. J’ai crevé à l’Omloop. On a eu de la réussite aussi.

Que pensez-vous du parcours du Condroz ?

S’il fait 100 % sec, c’est moins compliqué par exemple que l’EBR. Ce sont les conditions météo qui rendent cette épreuve difficile. J’aime bien tous les temps. J’espère juste que ce sera clairement sec ou mouillé. Je ne voudrais pas que la course se joue sur un choix de pneus.

Quel bilan tirez-vous de votre saison en WRC2 ?

Je suis assez satisfait. Après ma 3e et dernière participation à Ypres, j’étais 3e meilleur performer du championnat alors qu’il y avait déjà eu six manches. Au Monte-Carlo, j’étais en tête avant d’écoper d’une pénalité suite à une faute de mes ouvreurs. Quand j’ai appris cela, je roulais à bloc et, déconcentré, j’ai commis une erreur. En Croatie, sans deux crevaisons j’aurais certainement terminé sur le podium. Et à Ypres, j’ai dominé notamment Andreas Mikkelsen.

Avez-vous posé votre candidature pour le volant Hyundai en WRC1 ? Estimez-vous mériter une deuxième chance en WRC ?

Non. Je connais ma valeur, mais je n’aspire plus vraiment à cela. Je ne suis plus un rêveur. Je suis devenu très terre à terre. J’ai changé ma philosophie et tourné la page du WRC en tant que pilote usine. Mon objectif aujourd’hui est de rouler pour me faire plaisir, sans pression, comme j’ai encore fait le week-end dernier en participant aux 24H 2CV avec une C1 de 80 chevaux. Je sais qu’Alain Georges (NdlR : l’un des patrons de DG Sport) se bat pour que je sois au départ du prochain Monte-Carlo. Si cela se fait, tant mieux, je serai ravi. Sinon, cela ne changera pas ma vie. Dans tous les cas, je travaillerai au garage de mon père le lundi.

Quels sont vos plans pour 2023 ? Remettrez-vous votre titre belge en jeu ?

Honnêtement, je n’en sais encore rien. Je suis pilote DG et je ferai avec plaisir le programme qu’ils me proposent que ce soit du BRC, du WRC2, du championnat de France ou de l’ERC. Avec toujours le même but de gagner.

Quand vous voyez ce qui arrive aujourd’hui à Oliver Solberg ou Adrien Fourmaux, avez-vous l’impression que votre histoire se répète ?

Il est devenu de plus en plus compliqué de faire sa place en WRC. Le problème aujourd’hui est que vous êtes comparé à un extraterrestre comme Kalle Rovanpera. Il est très dur de rivaliser avec un gamin roulant en voiture sur des lacs gelés depuis qu’il a 8 ans. Certains ont tendance à oublier que Sébastien Loeb est devenu pour la première fois champion à 30 ans. On te demande de jouer les podiums dès ta deuxième année. OK Adrien Fourmaux a fait des conneries, mais Ott Tanak, Elfyn Evans ou même Thierry Neuville n’en ont-ils pas fait aussi à leurs débuts ?